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В филиалах МФЦ появились контейнеры для сбора использованных батареек →
Первомайской демонстрации в Перми не будет второй год подряд
Например, 30 апреля в ДК Солдатова состоится торжественный концерт. 1 мая по улицам города будут ездить 3 ярко украшенных автомобиля, транслирующие лозунги и песни.
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