В Перми стартовал ремонт дворов. Всего в этом сезоне обещают привести в порядок почти четыре сотни придомовых территорий. Весь процесс обязательно контролируют жители. Где уже начали менять асфальт?Чем-то похоже на уборку снега. Машина, снимающая асфальт, уворачивается от автомобилей - припаркованных без оглядки на новенькие аншлаги — ремонт дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Перми стартовал.Впрочем, двор двору — рознь. Здесь ремонт ждали, и это слабо сказано, члены правления ТСЖ по Моторостроителей, 11, во главе с председателем Татьяной Соболь уже видят весь фронт работ: здесь будет цветник, а здесь - газон. Об отношении жильцов к своему дому говорят пейзажи на лестничных клетках — на каждой из девяти этажей. Скинулись — и наняли художника. Для гостей здесь даже викторины устраивают — угадай знаковое место в Перми.Татьяна Соболь, председатель ТСЖ «Моторостроитель, 11»: "Скульптура Пермский медведь, а теперь вопрос к вам — где эта скульптура установлена?"Так что одно из главных пожеланий городских властей — активно участвовать в благоустройстве, от формирования заявки в администрацию района до содержания уже отремонтированного двора, здесь намерены исполнить. Взамен получить то, что дает проект «Формирование комфортной городской среды».Дмитрий Безденежных, начальник отдела ЖКХ и жилищных отношений администрации Свердловского района: "Это такие виды работ, как тротуары, проезды, парковки, которые сейчас крайне актуально делать для жителей района".Всего только в Свердловском районе комплексно отремонтируют 8 придомовых территорий, объединяющих 14 многоквартирных домов. В соседнем Дзержинском — 12 территорий, это уже 26 домов. И это только по федеральной программе. Ее дополняют две муниципальных — по обустройству детских игровых площадок, и благоустройству придомовых территорий. Александр Власов, начальник департамента ЖКХ администрации Перми: "Это городская муниципальная программа, она работает с 2011 года, это предоставление субсидии по определенному виду работ, здесь обширный перечень работ, все, что можно придумать".В 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» были проведены работы на 87 объектах. В этом по всем трем программам планируют обустроить почти 400 придомовых территорий.И в заключение небольшое замечание — во время работ автомобили со двора лучше убрать, кусок асфальта, случайно прилетевший в кузов, для автомобиля совсем не полезен.