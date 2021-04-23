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В филиалах МФЦ появились контейнеры для сбора использованных батареек
Как говорят экологи, одна батарейка способна отравлять до 30 кв. м почвы вокруг. Токсичное воздействие при этом может длиться десятилетиями, поэтому выбрасывать отслужившие элементы питания в обычные мусорные баки нельзя. Чтобы сохранить экологию, специалисты советуют сдавать батарейки на утилизацию.
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