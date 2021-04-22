Улица Героев Хасана: из узкого горлышка - в широкую магистраль

На улице Героев Хасана в Перми подрядчики приступили к укладке асфальта, на участке от Хлебозаводской до Бродовского тракта. Полностью завершить реконструкцию проезжей части и запустить шесть полос для движения, по три в каждую сторону, планируют в сентябре. Что уже сделано, а что еще предстоит?Андрей Алексеев ремонтируемый участок улицы Героев Хасана старается объезжать. Работы идут от Хлебозаводской до Бродовского тракта, в час пик здесь всегда пробка.

Андрей Алексеев: "Невозможно ездить. Даже неохота ездить. Из-за пробок".

С рабочим визитом улицу Героев Хасана сегодня посетил глава города Алексей Дёмкин. Подрядчик отчитался: с начала апреля приступили к укладке дорожного полотна. На этот момент рабочие делают основание.

В итоге здесь будет по три полосы в каждую сторону. Кроме того, подрядчик должен сделать тротуары и остановки. В ходе инспекции руководитель Пермской думы Дмитрий Малютин обратил внимание подрядчика на необходимость организации нормальных временных тротуаров, пока идёт реконструкция.

Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской думы: "Мы временной комиссией по дорогам и благоустройству выезжали на этот объект какое-то время назад, и депутаты высказывали претензии в адрес подрядчика".

Также подрядчики не должны снижать темпы строительства.

Алексей Дёмкин, глава Перми: "Мы за то, чтобы наши жители испытывали комфорт от проживания в городе Перми".

Запустить движение по новой дороге Алексей Дёмкин поручил в сентябре.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Это была крупнейшая, масштабная реконструкция последних лет. Во время неё были переложены все сети - электричество, газ, водопровод, канализация. И я уверен, к концу 2021 года это будет чистая благоустроенная широкая улица. Из узкого горлышка она превратится в широкую магистраль".В этом году ситуация здесь кардинально изменится, реконструкция завершится, и движение транспорта откроют. С каждой стороны дороги должны появиться тротуары, сделают велодорожку, поставят освещение и светофоры. Оборудуют железнодорожные переезды и озеленят улицу Героев Хасана.