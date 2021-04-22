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Трудовую доблесть Перми увековечат 12-метровой стелой
С одной стороны — промышленное предприятие. С другой — сквер Советской Армии. Новая стела, посвященная городу трудовой доблести и славы, будет возвышаться над площадью Карла Маркса.Место для размещения памятника выбрали сами пермяки. Отдать свой голос на сайте «Управляем вместе» можно было за 4 варианта. Площадь на улице Стахановская, сквер у ДК Ленина, площадь Восстания в Мотовилихе. Однако большинство голосов ушло в пользу площади Карла Маркса.
Пермячка Маргарита Максимовна результатами голосования довольна. Пенсионерка уверена, статус города трудовой доблести - почётное для Перми звание.
Маргарита Максимовна: "Столько предприятий Пермского края работали на войну, на помощь нашим солдатам. Было много приспособлений для самолётов. Поэтому я считаю, что это совершенно заслуженно".
Пермь стала одним из 20 российских городов, которым в прошлом году Президент страны Владимир Путин присвоил статус «Города трудовой доблести». Тогда за столицу Прикамья отдали голоса больше 175 тысяч человек. Владимир Путин, президент РФ: "Многочисленные факты трудового мужества, героизма жителей документально подтверждены. И конечно, хотел бы еще раз подчеркнуть: мы обязаны учесть мнение людей, которые собирали подписи".
Главные аргументы известны давно. Безостановочная работа 74-х оборонных предприятий. Больше 30 тысяч изготовленных авиадвигателей. Миллион карбюраторов для авиамоторов.
Каждый третий взрыватель снарядов того времени сделан в Перми. Каждая 4-я пушка Красной Армии сделана на «Мотовилихинских заводах». Вот уже семь десятилетий Пермь сохраняет память о подвигах своих героев. Одним из первых на городской эспланаде был установлен памятник Героям фронта и тыла. Торжественное открытие состоялось в 1984-м. А вот пушка Машиностроительного завода. Дань памяти молотовским конструкторам. Именно пермская гаубица, по легенде, первой выстрелила по Германии в 1945-м.
В этом году от Пермского края на получение почетного звания «Город трудовой доблести» также претендуют Березники, Кизел, Нытва, Лысьва и Соликамск.
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