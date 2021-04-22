В Перми сформируют еще одну бригаду для отлова безнадзорных животных
Как заявили в мэрии Перми, отлов собак производится исключительно гуманными методами. В зависимости от ситуации применяются различные способы отлова, не травмирующие животных. С начала года в муниципальный приют Перми поступило уже 517 животных без владельцев.
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