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С начала года знаком «Почетный донор России» отмечены 30 жителей Пермского края
В текущем году станции переливания крови в Перми и Пермском крае уже посетили 7 420 доноров. С начала года организовано 59 «дней донора на выезде», в рамках которых кровь сдали 3 181 человек. Впервые в жизни донорами стали 1 580 человек.
Граждан, сдавших безвозмездно кровь 40 и более раз, отмечают Нагрудным знаком «Почетный донор России». В Пермском крае его удостоены почти 8 000 человек, а 30 из них звание было присвоено в этом году.
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