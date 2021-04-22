С начала года знаком «Почетный донор России» отмечены 30 жителей Пермского края

20 апреля в России отметили национальный День донора крови. Этот праздник прежде всего посвящен донорам, которые добровольно и безвозмездно сдают свою кровь, спасая здоровье и жизни других людей, врачам, которые обеспечивают работу важной отрасли медицины – Службы крови, а также участникам и организаторам донорского движения. В 2020 году благородную миссию выполнили 31 565 доноров. Выездные бригады совершили 170 выездов в территории Пермского края, на днях донора «на выезде» сдали кровь более 13 000 наших земляков. При этом 7 278 человек стали донорами впервые.В текущем году станции переливания крови в Перми и Пермском крае уже посетили 7 420 доноров. С начала года организовано 59 «дней донора на выезде», в рамках которых кровь сдали 3 181 человек. Впервые в жизни донорами стали 1 580 человек.Граждан, сдавших безвозмездно кровь 40 и более раз, отмечают Нагрудным знаком «Почетный донор России». В Пермском крае его удостоены почти 8 000 человек, а 30 из них звание было присвоено в этом году.