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Губернатор Пермского края принял участие в церемонии оглашения ежегодного послания Президента России Федеральному Собранию
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Москве принял участие в церемонии оглашения ежегодного послания Президента России Федеральному Собранию. Среди прочего, Владимир Путин обозначил ближайшие ориентиры развития страны. В частности, глава государства озвучил новые механизмы для реализации в регионах больших инфраструктурных проектов и дополнительные меры социальной поддержки жителей для улучшения демографической ситуации.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сегодняшний анонс дополнительных мер поддержки населения – выплаты для детей в неполных семьях от 8 до 16 лет, поддержка беременных женщин, которые находятся в трудном финансовом положении, оздоровительная кампания детей, обеспечение сельских школ автобусами, каретами скорой медицинской помощи – все это будет направлено на улучшение жизни населения. Сейчас правительство Российской Федерации реализует механизм предоставления облигационных займов, то есть займы на инфраструктуру, нам есть что реализовывать, тот же третий мост через реку Кама, те же самые спортивные объекты, универсальный дворец спорта на 10,5 тысяч мест. Все это ложится в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми. Сейчас, я уже поставил задачу, правительство по полочкам разложит каждое предложение президента. Мы будем готовить все необходимые проекты и предложения, чтобы максимально поучаствовать как регион в федеральных программах, и чтобы максимально это отразилось на улучшении качества жизни жителей Пермского края".
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.04.2021
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