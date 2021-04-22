Семьи с детьми получат новые выплаты

21 апреля президент РФ Владимир Путин обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Оно в большей степени было посвящено вопросам здравоохранения, социальной политики, экономики.Владимир Путин сообщил о новых мерах социальной поддержки. Так, будут поддержаны те семьи, в которых мама или папа в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. К этой категории отнесены неполные семьи, когда в свидетельствах о рождении детей указан только один родитель, либо мама и папа разведены и один из них имеет право на алименты. Таким семьям с 1 июля будет назначена выплата, размер которой в среднем по стране составит 5 650 руб.Еще одной мерой поддержки, озвученной президентом, станет увеличение размера выплаты больничного по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно. Теперь он будет рассчитываться не с учетом стажа, а будет составлять 100% от заработка. Как отмечают в региональном Министерстве здравоохранения Пермского края, это изменение может коснуться родителей 276,7 тыс. детей.По поручению президента РФ разовую единовременную выплату получат семьи, где есть школьники, а также те, в которых дети в этом году пойдут в первый класс. На каждого ребенка будет направлено по 10 тыс. руб. «Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу», – сказал Владимир Путин.По данным Министерства образования и науки Пермского края, в настоящее время в школах региона учится 323,5 тыс. детей, еще более 37,5 пойдут в первый класс в этом году. Таким образом, выплату смогут получить родители порядка 361 тыс. детей.Также, по словам Владимира Путина, будет оказана помощь женщинам, которые ждут ребенка и при этом испытывают материальные трудности. Таким будущим мамам, по мнению президента, важно чувствовать поддержку со стороны государства и общества. Поэтому тем из них, кто встанет на учет в женской консультации в ранние сроки беременности, находясь при этом в трудной материальной ситуации, будут осуществляться ежемесячные выплаты в размере 6 350 руб.Как поясняют в Минтруда РФ, пособие будет выплачиваться ежемесячно с момента постановки на учет в медицинской организации и до рождения ребенка. Пособие будет назначаться в том случае, если среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека. Для получения выплат необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд России, подав заявление на портале Госуслуги.