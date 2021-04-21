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Решение принято: стелу «Пермь – город трудовой доблести» установят на площади Карла Маркса
Для размещения было предложено 4 варианта: сквер на пересечении ул. Лебедева и ул. Металлургов (у здания по ул. Уральской, 93), площадь на ул. Стахановской, ул. 1905 года, рядом с Музеем пермской артиллерии и площадь Карла Маркса. Победила площадь Карла Маркса. До 1917 года этой территорией заканчивались границы Перми.
Мемориал представляет 12-метровую стелу, конструкция напоминает солнечные часы. Власти планируют начать возводить сооружение уже нынешней весной.
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