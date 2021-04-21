Активное долголетие: в Перми люди старшего поколения повышают цифровую грамотность

В Перми люди старшего поколения сдавали экзамен на цифровую грамотность. Всего 40 вопросов. Среди них: как онлайн оплатить коммуналку, записаться к врачу или заказать рассаду с доставкой на дом.Всё это - в несколько кликов при помощи смартфона. Галина Мальцева - участница всероссийской акции «Цифровой диктант». Буквально недавно она стала выпускницей курсов мобильной грамотности и с радостью делится новыми знаниями.Галина Мальцева: "Я не могла положить деньги себе на телефон, раньше сын мне всё делал, потом ЖКХ я не могла оплачивать. Всему этому нас научили".Курсы мобильной грамотности для старшего поколения в Перми проходят в рамках проекта «Активное долголетие». По словам его инициатора, депутата краевого Заксобрания Александра Бойченко, за полгода новые знания уже получили больше 150 человек.Александр Бойченко, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Люди охотно откликаются, именно коронавирус заставил как можно быстрее обучиться этим навыкам. Сегодня самые активные жители микрорайона собрались на «Цифровой диктант», который проходит по все стране, чтобы посмотреть, что они умеют".Цифровой экзамен сдавали люди «серебряного» возраста. Всего 40 вопросов – от кибербезопасности до получения услуг онлайн.Главная задача проекта — научить старшее поколение максимально эффективно использовать потенциал мобильных устройств. С каждым годом всё больше муниципальных услуг переводится в цифровой формат.Андрей Хорошев, заместитель министра информационного развития и связи Пермского края: "Жителям Пермского края очень важно обладать цифровыми навыками и знаниями, чтобы использовать услуги в электронном виде и должном качестве".Сегодня мобильный телефон может с легкостью заменить персонального помощника или даже секретаря. Главное, что овладеть такими навыками сегодня может абсолютно любой человек.