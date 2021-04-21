Налоговая служба Прикамья проведет Дни открытых дверей

До окончания срока представления деклараций по форме 3-НДФЛ с целью отчитаться о полученных в 2020 году доходах осталось менее двух недель. Для всех заинтересованных налогоплательщиков 22, 23, 29 и 30 апреля налоговые органы Пермского края проводят акцию «Дни открытых дверей».В эти дни налогоплательщики смогут проверить, есть ли у них обязанность по декларированию доходов за 2020 год и получить всю необходимую информацию по налогообложению. Кроме того, граждане смогут получить помощь в заполнении налоговой декларации, ознакомиться с электронными сервисами налоговой службы, узнать информацию о наличии задолженности либо переплате, подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика», а также задать любые вопросы.Для удобства посетителей в залах ожидания и приема будут работать гостевые компьютеры, на которых налогоплательщикам будет предложено заполнить декларацию в электронном виде.В Дни открытых дверей налоговые инспекции региона буду работать с 9.00 до 20.00 часов. Получить консультацию специалиста можно будет в любой налоговой инспекции вне зависимости от места регистрации налогоплательщика.УФНС России по Пермскому краю напоминает, что самостоятельно отчитаться о доходах за 2020 год обязаны граждане, реализовавшие имущество (в том числе транспортные средства), находившееся в собственности менее минимального срока владения, от сдачи в наем имущества, в случае получения подарков не от близких родственников, а так же других доходов, при получении которых не был удержан налог.Срок представления декларации по форме 3-НДФЛ за 2020 год – не позднее 30 апреля.