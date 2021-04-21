Службе занятости Пермского края исполнилось 30 лет

30 лет исполнилось Службе занятости Пермского края. За это время сюда обратилось больше трех миллионов человек, почти два миллиона нашли новую работу. Ежегодно по 200 начинающих предпринимателей получают субсидию на открытие своего дела.Аплодисменты звучат для главных героев дня – тех, кто помогает людям найти работу. В день 30-летнего юбилея службы занятости вспоминали о том, как она формировалась в Прикамье. На стенде - архивные фото и документы. Началось все с создания в 19 веке дамского попечительства о бедных. А в начале 20 века появился дом трудолюбия.Организовывались курсы для подготовки, мастерские, где можно было стать столяром, получить профессию сапожника.Здесь впервые в Прикамье стали выделять деньги на переквалификацию и поиск работы. После возникает биржа труда, а этот документ уже положил начало истории региональной службы занятости.За 30 лет в региональный центр занятости обратилось 3 млн 200 тысяч человек, почти 2 миллиона нашли работу.Александр Медянкин в это число входит. Как только остался без работы, встал на учет в центр занятости, прошел профобучение и устроился на предприятие «Протон-ПМ».Александр Медянкин: "Был сразу трудоустроен во второй цех, что меня радует, есть большие перспективы".Изменений за 30 лет немало. В год пандемии поменялся формат работы службы. Теперь найти работу можно дистанционно через единый государственный портал «Работа в России», а также придя в МФЦ, там на удаленных рабочих местах принимают сотрудники центра занятости. Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Пермского края: "На мой взгляд, это опыт который должен быть, и может быть реализован на всей территории Российской Федерации".Как заявлено, ежегодно на поддержку людей и работодателей выделают значительные суммы, в этом году - более 3 млрд рублей. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что вопросы, связанные с трудоустройством жителей, сегодня в приоритете. Важный момент - адресная помощь.Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Мы должны обеспечить доступность, комфорт, чтобы люди могли прийти и получить необходимый комплекс услуг, и чтобы это было не формальная работа, а совершенно конкретная, адресная. Данный вопрос находится на постоянном личном контроле губернатора и во взаимодействии со всеми службами, мы считаем, что выполняем все задачи, которые перед нами стоят".В честь праздника сотрудники центра занятости получили не только награды и благодарственные письма, но и теплые пожелания стать лучшими в России.