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Службе занятости Пермского края исполнилось 30 лет
Аплодисменты звучат для главных героев дня – тех, кто помогает людям найти работу. В день 30-летнего юбилея службы занятости вспоминали о том, как она формировалась в Прикамье. На стенде - архивные фото и документы. Началось все с создания в 19 веке дамского попечительства о бедных. А в начале 20 века появился дом трудолюбия.
Организовывались курсы для подготовки, мастерские, где можно было стать столяром, получить профессию сапожника.Здесь впервые в Прикамье стали выделять деньги на переквалификацию и поиск работы. После возникает биржа труда, а этот документ уже положил начало истории региональной службы занятости.
За 30 лет в региональный центр занятости обратилось 3 млн 200 тысяч человек, почти 2 миллиона нашли работу.
Александр Медянкин в это число входит. Как только остался без работы, встал на учет в центр занятости, прошел профобучение и устроился на предприятие «Протон-ПМ».
Александр Медянкин: "Был сразу трудоустроен во второй цех, что меня радует, есть большие перспективы".Изменений за 30 лет немало. В год пандемии поменялся формат работы службы. Теперь найти работу можно дистанционно через единый государственный портал «Работа в России», а также придя в МФЦ, там на удаленных рабочих местах принимают сотрудники центра занятости. Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Пермского края: "На мой взгляд, это опыт который должен быть, и может быть реализован на всей территории Российской Федерации".
Как заявлено, ежегодно на поддержку людей и работодателей выделают значительные суммы, в этом году - более 3 млрд рублей. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что вопросы, связанные с трудоустройством жителей, сегодня в приоритете. Важный момент - адресная помощь.Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Мы должны обеспечить доступность, комфорт, чтобы люди могли прийти и получить необходимый комплекс услуг, и чтобы это было не формальная работа, а совершенно конкретная, адресная. Данный вопрос находится на постоянном личном контроле губернатора и во взаимодействии со всеми службами, мы считаем, что выполняем все задачи, которые перед нами стоят".
В честь праздника сотрудники центра занятости получили не только награды и благодарственные письма, но и теплые пожелания стать лучшими в России.
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