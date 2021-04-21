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Неделя донора стартовала в Прикамье
В Пермском центре переливания крови сегодня многолюдно. Ольга Пантелеева здесь не в первый раз и говорит, что её в первую очередь привлекают не меры социальной поддержки - деньги и оплачиваемые выходные, а возможность помочь другим.
Ольга Пантелеева: "Поделиться частичкой здоровья с тем, кто в этом нуждается".
Стать донором могут люди в возрасте от 18 лет, с весом более 50 килограммов с хорошим самочувствием и отсутствием симптомов ОРВИ. Не болеющих гепатитом и ВИЧ.
Эдуард Гинин, заместитель главного врача по медицинской части Пермской краевой станции переливания крови: "В первую очередь нам нужны резус отрицательные доноры, потому что с ними всегда дефицит".
Волонтеры в рамках акции «Неделя донора» рассказывают тем, кто пришёл сдать кровь, о том, как сохранить свое здоровье и проводят викторины.
Сегодня для каждого донора предусмотрены специальные подарки от станции переливания крови вот такие сумки от волонтеров-медиков и карандаши. И каждый участник викторины сможет выиграть термостакан, либо маски с символикой праздника.
Кроме того, всю неделю во всем Пермском крае волонтеры рассказывают людям о том, как стать донором и что для этого нужно.
Влада Галанова, координатор Пермского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики»: "В наших местных отделениях в 7 муниципалитетах пройдут интеллектуальные игры, а также информационно-образовательные беседы".
Основные пункты приема крови находятся в Перми, Кунгуре, Березниках, Лысьве, Чайковском. Работают выездные бригады.
Анастасия Зацепурина, окружной координатор ВОД «Волонтеры-медики» Приволжского федерального округа: "Волонтеры за 2020 год в период пандемии показали, что могут сплотиться, брать на себя ответственность в принятии каких-то очень важных решений, а также предлагать готовые рабочие решения для помощи людям".Работу с соблюдением всех мер безопасности и оснащенность оборудованием станции переливания крови в пандемию оценил и глава региона Дмитрий Махонин. Культура сдачи – на высоком уровне.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это призыв к тому, чтобы мы понимали, что отдав частичку себя, ты можешь спасти жизнь".Дети с онкологическими заболеваниями специально к Всемирному дню донора сделали рисунки для тех, кого никогда не видели. На каждом рисунке написано: «Спасибо!». Именно онкологическое заболевание требует переливания крови чаще всего.
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