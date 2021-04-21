Забота о ветеранах: денежные выплаты, ремонт квартир и новое жильё

На заседании краевого правительства сегодня обсудили меры поддержки ветеранов в преддверии Дня Победы. Сейчас в Прикамье живет более 11 тысяч ветеранов войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашизма. Заявлено, что все они получат федеральные и региональные выплаты от пяти до десяти тысяч рублей. Кроме того, в этом году планируется предоставить жильё девяти ветеранам, также в индивидуальном порядке будет решаться вопрос о ремонте квартир тем, кому это необходимо. Гармошка загрустить не даст точно, говорит Иван Петрович, особенно на войне, а сражался он на Дальнем востоке - участвовал в Маньчжурской операции, в памяти остались и песни, и марш-броски, и боевые столкновения с противником - забыть всё это, наверно, нельзя.Иван Маслов, ветеран Великой Отечественной войны: "Как застрочил пулемёт, наше орудие развернулось, и как дали из пушки три залпа, три удара дали - дот разнесло!"А капитулировали японцы быстро, вспоминает пехотинец Маслов - наступила мирная жизнь. Сейчас, спустя столько лет, вниманием Иван Петрович не обделён - вот коллекция праздничной корреспонденции за много лет, а в дверь регулярно стучат гости. Внимание - это родственники и социальные работники. Это советы ветеранов, которые, говоря по-простому, не дают скучать героям - постоянно что-нибудь придумывают.Людмила Жаренкова, представитель совета ветеранов Кировского района Перми: "Мы приходим в гости, приглашаем, у нас в центре очень уютно, очень хорошо!"В преддверии Дня Победы поддержку ветеранов обсудили на заседании регионального правительства - здесь и сейчас нужны забота и внимание тем, кто узнал войну в разных её ипостасях.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "У нас более 11 тысяч ветеранов - это и непосредственные участники войны, и жители блокадного Ленинграда, труженики тыла".Все они получат федеральные и региональные ежегодные выплаты - от пяти до десяти тысяч рублей. Кроме того, в этом году планируется предоставить жильё девяти ветеранам, также в индивидуальном порядке будет решаться вопрос о ремонте квартир тем, кому это необходимо. За каждым ветераном закреплён социальный участковый, который находится на связи и помогает в разных ситуациях - будь то получение медицинской помощи или решение каких-либо бытовых вопросовПомогают транспортом, привлекают волонтёров - важно, чтобы внимание чувствовали жители и больших городов, и далёких сёл и деревень. А помогать готовы многие.Сергей Яшкин, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Мы модернизировали оборудование краевого госпиталя ветеранов, создано и работает геронтологическое отделение, при поддержке губернатора мы оснастили клуб госпиталя оборудованием, сделали ремонт".Праздник не за горами - мероприятия ожидаются в каждом районе. Вот и Иван Петрович строит планы - повидаться с родственниками, посмотреть парад в столице, вспомнить фронтовых товарищей.