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В Перми готовятся к запуску городские фонтаны

В Перми готовятся к запуску городские фонтаны. Сейчас ведётся проверка работоспособности фонтанов после зимы. В течение двух недель будут проводится пуско-наладочные работы.
Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», работы по расконсервированию городских фонтанов после зимы включают полную проверку всего оборудования, прочистку форсунок, очистку чаш от мусора, установку насосов и заполнение системы водой. Уже проведены тестовые запуски фонтана у Дворца культуры им. Солдатова, фонтанов на городской эспланаде. На очереди и другие фонтаны города. Всего их в Перми 13. Уже с начала мая планируется открыть сезон их работы.

Опубликовано: 21.04.2021 в 10:15 в рубрике - Вести Пермь

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