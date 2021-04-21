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В Перми готовятся к запуску городские фонтаны
Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», работы по расконсервированию городских фонтанов после зимы включают полную проверку всего оборудования, прочистку форсунок, очистку чаш от мусора, установку насосов и заполнение системы водой. Уже проведены тестовые запуски фонтана у Дворца культуры им. Солдатова, фонтанов на городской эспланаде. На очереди и другие фонтаны города. Всего их в Перми 13. Уже с начала мая планируется открыть сезон их работы.
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