На путепроводе по улице Светлогорской временно ограничат движение транспорта

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← Забота о ветеранах: денежные выплаты, ремонт квартир и новое жильё
Северное кладбище закрывается. Где теперь хоронить усопших? →
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13.04.2021 в 15:15
13.04.2021 в 14:40
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Забота о ветеранах: денежные выплаты, ремонт квартир и новое жильё
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Батареи лучше не трогать: стартовали испытания теплосетей Перми
Частные детские сады смогут получить господдержку до 500 тысяч рублей
«Библионочь-2021»: будет интересно!
Пермяки могут принять участие в международном онлайн-шествии «Бессмертного полка»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.04.2021
В ГИБДД рассказали подробности ДТП с пятью погибшими
На площади Дружбы откроется городская ярмарка
Ничего святого: неизвестный пытался ограбить слепого, но получил отпор
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