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Батареи лучше не трогать: стартовали испытания теплосетей Перми
Сергей Гужев, технический директор — главный инженер ООО ПСК: "Сейчас происходит подъем температуры до 100 градусов. На Пермской ТЭЦ-9 он уже произошел. В дальнейшем планируем поднять до 125 градусов. Это верхняя полка по температуре, которую мы используем при максимально низкой температуре наружного воздуха в отопительный сезон. Дальше мы в течение двух часов выдерживаем эту температуру и начинаем плавное снижение. Нам важно посмотреть, как наши трубопроводы будут работать, как будет работать компенсирующая способность трубопроводов. Важно, чтобы не было никаких изгибов, изломов на трубопроводах. Это и важно в предстоящий отопительный сезон".
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