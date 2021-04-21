Батареи лучше не трогать: стартовали испытания теплосетей Перми

Энергетики начали испытания тепловых сетей города на максимальную температуру теплоносителя. Как заявили в ПСК и пермском филиале «Т Плюс», это повысит надежность теплоснабжения жителей Перми. Испытания проходят в зоне работы Пермской ТЭЦ-13 и первой тепломагистрали ТЭЦ-9. Это микрорайоны Гайва, Заостровка, Кондратово и Парковый. Впереди – повышение температуры для второй тепломагистрали ТЭЦ-9 и Пермской ТЭЦ-14 в Закамске, и далее по графику. Специалисты просят жителей быть предельно осторожными вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры, не приближаться к местам парения, не трогать батареи в дни проведения работ. Испытания продлятся до 5 мая. При этом повышение температуры теплоносителя не отразится на платежах горожан за тепло.Сергей Гужев, технический директор — главный инженер ООО ПСК: "Сейчас происходит подъем температуры до 100 градусов. На Пермской ТЭЦ-9 он уже произошел. В дальнейшем планируем поднять до 125 градусов. Это верхняя полка по температуре, которую мы используем при максимально низкой температуре наружного воздуха в отопительный сезон. Дальше мы в течение двух часов выдерживаем эту температуру и начинаем плавное снижение. Нам важно посмотреть, как наши трубопроводы будут работать, как будет работать компенсирующая способность трубопроводов. Важно, чтобы не было никаких изгибов, изломов на трубопроводах. Это и важно в предстоящий отопительный сезон".