В Перми к Дню Победы появится «Маршрут трудовой доблести»

В Перми началась подготовка к Дню Победы. В этом году на улицах устанавливают около 500 флагов и баннеров. Они появляются на транспортных развязках, в исторических местах города, на улицах и на фасадах зданий. Всего планируется оформить 60 территорий города – как в центре Перми, так и в районах.Впервые в городе появится «Маршрут трудовой доблести». Его рабочие начнут монтировать в выходные. 15 стел нового пешеходного маршрута будут расположены на территории Перми Второй, Речного вокзала, а также, сквера уральских добровольцев. Закончить подготовку ко Дню победы в Агентстве социокультурных проектов» планируют 30 апреля.Андрей Хомяков, исполняющий обязанности генерального директора Агентства социокультурных проектов: "Мы изготовили новые флаговые полотна, новые конструкции, которые олицетворяют 76-ю годовщину. В первую очередь мы оформляем центр города - Ленина, Соборная площадь, набережная и центральные развязки пермского пространства".