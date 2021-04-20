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В Перми к Дню Победы появится «Маршрут трудовой доблести»
Впервые в городе появится «Маршрут трудовой доблести». Его рабочие начнут монтировать в выходные. 15 стел нового пешеходного маршрута будут расположены на территории Перми Второй, Речного вокзала, а также, сквера уральских добровольцев. Закончить подготовку ко Дню победы в Агентстве социокультурных проектов» планируют 30 апреля.
Андрей Хомяков, исполняющий обязанности генерального директора Агентства социокультурных проектов: "Мы изготовили новые флаговые полотна, новые конструкции, которые олицетворяют 76-ю годовщину. В первую очередь мы оформляем центр города - Ленина, Соборная площадь, набережная и центральные развязки пермского пространства".
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