В краевом Минобре назвали даты выпускных экзаменов

Как сообщила заместитель министра образования Прикамья Наталья Зверева в 2021 году девятиклассники будут сдавать экзамены по двум обязательным предметам – математике и русскому языку – в формате ОГЭ или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) (для детей с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ). Экзамены по предметам по выбору отменены и заменены контрольными работами.Основные дни проведения – 24 и 25 мая – русский язык, 27 и 28 мая – математика. Резервные сроки – 8 и 30 июня – русский язык, 10 июня и 2 июля –математика. Также предусмотрен дополнительный период в сентябре, для тех, кто не пройдет аттестацию в основные сроки. Выпускники с ОВЗ для получения аттестата должны сдать ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку.Одиннадцатиклассникам, не планирующим поступать в вузы, для получения аттестата достаточно сдать ГВЭ по русскому языку и математике. Экзамены в форме ГВЭ пройдут 25 мая и 8 июня по русскому языку, 28 мая и 10 июня – по математике.Ребятам, нацеленным на поступление в вузы, необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку для получения аттестата и профильные предметы, в соответствии с выбранными специальностями. Экзамен по базовой математике в этом году отменен.Кроме того, изменения коснулись формы проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ, сейчас он будет проходить в компьютерной форме (КЕГЭ). На его сдачу заявилось 2 038 участников. Экзамен будет проводиться в 52 пунктах, подготовлено 130 аудиторий, из них 38 в 2021 году дополнительно оборудованы видеонаблюдением.Основной период для сдачи ЕГЭ в Прикамье – с 31 мая по 2 июля. Для участников, не сдавших экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально, открыт дополнительный период с 12 по 17 июля.Как заявил на заседании краевого правительства губернатор Дмитрий Махонин, в этом году практически каждый второй выпускник имеет шанс поступить на бюджет в высшие учебные заведения региона. Для этого увеличено количество бесплатных мест почти на 1 тыс. по таким востребованным специальностям, как IT, медицина, строительство, горное и нефтегазовое дело, педагогика. В общей сложности в текущем году открыто 5,9 тыс. бюджетных мест. Всего 13,7 тыс. человек пройдут государственную итоговую аттестацию (11 класс), среди них не только выпускники текущего года, но и студенты среднего профессионального образования (СПО), выпускники прошлых лет и другие.