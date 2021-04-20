Ко Дню Победы более 11 тысяч ветеранов Прикамья получат федеральные и региональные выплаты

Сегодня, 20 апреля, на заседании правительства Пермского края обсудили меры поддержки ветеранов в преддверии 9 Мая.По данным министерства социального развития Прикамья на апрель 2021 года, в крае проживают 11027 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них инвалиды и участники войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, несовершеннолетние узники фашизма. Ко Дню Победы все они получат ежегодные федеральные и региональные денежные выплаты в размере от 5 до 10 тыс. руб.По словам министра социального развития Пермского края Павла Фокина, в прошлом году в регионе был принят закон, которым были утверждены дополнительные меры социальной поддержки ветеранов – ежегодная денежная выплата в размере 5 тыс. руб., приуроченная ко Дню Победы. В этом году такую выплату получат более 10 тыс. человек. Это пермяки, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма.Глава краевого Минсоца обратил внимание на то, что в регионе продолжается работа по улучшению условий проживания ветеранов, как участников Великой Отечественной войны, так и тружеников тыла. В прошлом году за счет средств федерального бюджета 16 ветеранов улучшили свои жилищные условия. И почти 300 ветеранам, в том числе труженикам тыла, за счет регионального бюджета оказана помощь в проведении ремонтов и обеспечении благоустройства. В этом году жилье получат еще 9 ветеранов, средства федерального бюджета на эти цели предусмотрены. В индивидуальном порядке решаются вопросы по проведению текущего ремонта.За каждым ветераном закреплен социальный участковый, который находится на постоянной связи по любым нуждам. Социальные участковые помогают в назначения мер соцподдержки, получении медицинской помощи, прохождении медико-социальной экспертизы, получении технических средств реабилитации, в решении бытовых и жилищных вопросов, включая благоустройство придомовых территорий. Они также выстраивают взаимодействие с различными ведомствами.Ветераны получают постоянную помощь социальных работников по уходу на дому. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в прошлом году эти услуги стали бесплатными не только для участников Великой Отечественной войны, но и для тружеников тыла.Дополнительно ветеранам предоставляется транспортная услуга службой «Социальное такси» в медицинские организации и другие социально значимые организации, ей воспользовались более 100 человек. Для адресной поддержки ветеранов привлекаются также общественные организации и волонтеры, они помогают доставлять лекарства, продукты и вещи первой необходимости, выносить мусор, убирать снег на придомовой территории в частных домах и т.д.Министерством здравоохранения Пермского края также организована работа по своевременному и бесперебойному обеспечению ветеранов лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по льготным рецептам. В частности, за первые три месяца текущего года инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны обеспечены медикаментами на сумму свыше 500 тыс. руб.Общее количество ветеранов, пролеченных в условиях круглосуточного и дневного стационаров в этом году, составило 1083 человека. Дополнительная медицинская помощь им оказывается в условиях Пермского краевого клинического госпиталя ветеранов войн. Ежегодно стационарное лечение в нем получают около 7 тыс. жителей. За первый месяц работы в 2021 году (в связи с пандемией COVID-19 работа медучреждения в плановом режиме началась 1 марта) лечение уже получил 71 ветеран.