В Перми изменится режим работы Северного кладбища

В Перми изменяется режим работы Северного кладбища. В связи с тем, что сейчас выработаны и резервные участки, Северное кладбище с 12 мая переводится в режим работы для подзахоронений, то есть захоронения производятся к могиле или в могилу ранее умершего родственника. Для подзахоронения в уже существующую могилу должно пройти не менее 20 лет. Если позволяет площадь, возможно подзахоронение рядом с уже существующей могилой. Его можно проводить в любое время. Также здесь доступны новые урновые захоронения.Сейчас в городе есть три действующих кладбища – Головановское площадью 2 га, Заозёрское – 30,2 га, Банная гора (новое) – 38,1 га. Для подзахоронений открыто ещё 6 кладбищ: Окуловское, Закамское, Верхне-Курьинское, Кислотные дачи, Южное и Ново-Лядовское.Напомним, в связи с необходимостью организации других площадей для захоронения городские власти готовят документацию для открытия нового кладбища Восточное. Оно расположено по улице Сылвенский тракт, 15 в Мотовилихинском районе города. Планируется, что кладбище «Восточное» заработает в четвертом квартале этого года.