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В Перми изменится режим работы Северного кладбища
Сейчас в городе есть три действующих кладбища – Головановское площадью 2 га, Заозёрское – 30,2 га, Банная гора (новое) – 38,1 га. Для подзахоронений открыто ещё 6 кладбищ: Окуловское, Закамское, Верхне-Курьинское, Кислотные дачи, Южное и Ново-Лядовское.
Напомним, в связи с необходимостью организации других площадей для захоронения городские власти готовят документацию для открытия нового кладбища Восточное. Оно расположено по улице Сылвенский тракт, 15 в Мотовилихинском районе города. Планируется, что кладбище «Восточное» заработает в четвертом квартале этого года.
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