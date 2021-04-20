Для записи на вакцинацию от COVD-19 доступны почти 40 тыс. слотов

Сегодня в Пермский край доставлено еще 5 100 комплектов двухкомпонентной вакцины от COVID-19, они уже распределены между медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения. Таким образом, с учетом всех поставок, на 20 апреля в регионе для записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции доступны почти 40 000 слотов.«В поликлиниках, которым поручена вакцинация от COVID-19, созданы все условия для наращивания темпов и активизации прививочной кампании, – сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. – Призываю земляков сделать прививку, а руководителей учреждений и предприятий – обеспечить организованную иммунизацию сотрудников. Массовая вакцинация поможет жителям Прикамья сформировать коллективный иммунитет и уберечь свое здоровье».По данным регионального Минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом уже привиты 142 369 жителей. Из них 78 424 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины. Всего за период массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило 173 992 комплекта вакцины.Привиться от COVID-19 в Пермском крае можно в 55 медицинских организациях. В их числе учреждения, подведомственные региональному Минздраву, а также ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА» и частные организации – ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь», ООО МК «УралМед» и другие. Их перечень размещен на сайте министерства здравоохранения Пермского края.