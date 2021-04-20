Для записи на вакцинацию от COVD-19 доступны почти 40 тыс. слотов
«В поликлиниках, которым поручена вакцинация от COVID-19, созданы все условия для наращивания темпов и активизации прививочной кампании, – сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. – Призываю земляков сделать прививку, а руководителей учреждений и предприятий – обеспечить организованную иммунизацию сотрудников. Массовая вакцинация поможет жителям Прикамья сформировать коллективный иммунитет и уберечь свое здоровье».
По данным регионального Минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом уже привиты 142 369 жителей. Из них 78 424 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины. Всего за период массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило 173 992 комплекта вакцины.
Привиться от COVID-19 в Пермском крае можно в 55 медицинских организациях. В их числе учреждения, подведомственные региональному Минздраву, а также ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА» и частные организации – ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь», ООО МК «УралМед» и другие. Их перечень размещен на сайте министерства здравоохранения Пермского края.
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