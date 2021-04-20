В Перми дан старт весенне-летней оздоровительной кампании. Как рассказали в департаменте социальной политики, первые 100 ребят из малоимущих семей отправились в один из санаториев-профилакториев города. Благодаря бюджетной поддержке ребята пройдут курс оздоровления в течение 24 дней, не прерывая обучение.В департаменте образования администрации Перми сообщили, что в образовательных учреждениях города начался приём заявлений в детские лагеря досуга и отдыха. Этим летом детские площадки будут работать на базе 91 школы и учреждения дополнительного образования. Планируется, что летние лагеря при образовательных учреждениях посетят более 13 тысяч школьников.Также с прошлого года в учреждениях образования в летний период действует новая форма летнего отдыха – разновозрастные отряды, которые предусматривают занятость детей не более 3 часов в день в течение 10 дней.