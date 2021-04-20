Чусовляне могут проголосовать за благоустройство сквера памяти ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

В апреле исполняется ровно 35 лет со дня чернобыльской катастрофы. В ее ликвидации принимали участие пять тысяч жителей Прикамья. К памятной дате решено благоустроить мемориальный сквер в Чусовом. Поддержать проект может любой желающий.Пётр Шерстобитов - один из 108 чусовлян, участвовавших в ликвидации аварии на АЭС. В Чернобыль он уехал прямо из армии - помогал с дезинфекцией тем, кто выходил из зоны заражения. Всего через военкоматы Прикамья устранять последствия ЧП были отправлены 5 тысяч человек. Спустя 35 лет о подвиге ликвидаторов напоминает памятный камень.Пётр Шерстобитов: "В своё время установили этот памятник своими силами чернобыльцы. Памятнику в этом году 20 лет, он был одним из первых в России". Памятник и сейчас в хорошем состоянии, однако, вокруг - разбитая плитка и неаккуратный газон. Местные власти предложили благоустроить сквер с помощью проекта «Формирование комфортной городской среды», однако, идея, по условиям программы, должна быть поддержана местными жителями.Ольга Власова, начальник управления благоустройства и дорожной деятельности администрации Чусовского городского округа: "Планируется провести с 26 апреля по 30 мая рейтинговое голосование, оно пройдёт на всероссийской платформе".На специальном сайте появится список объектов для благоустройства на 2022 год, в их числе и памятник ликвидаторам чернобыльской аварии.Если люди поддержат, акцент будет сделан на комплексное благоустройство: здесь не только обновят памятник, приведут в порядок территорию вокруг него, но также установят лавочки и высадят деревья.В целом по краю для голосования уже определены 38 общественных пространств в 12 территориях. Ранее глава региона Дмитрий Махонин поручил не снижать набранных темпов.Роман Водянов, депутат Законодательного собрания Пермского края, советник губернатора Пермского края: "Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и посёлки. При этом важно, чтобы они сохранили своё лицо и историческое наследие. Благодаря тому, что муниципалитеты активно включаются в проект, развивается Пермский край". Чусовлянам предложат поддержать благоустройство ещё одного сквера - на улице Ленина. Голосование стартует 26 апреля.