В Прикамье запустили расширенную версию онлайн-сервиса «Лицей»

В Прикамье запустили расширенную и обновленную версию онлайн-сервиса «Лицей». Здесь в частности представлены видеоуроки по всем предметам школьной программы, для того чтобы ученики могли готовиться к сдаче ЕГЭ, лишний раз не выходя из дома. У Виктории Райник весь день расписан по минутам. Утром учёба, днём репетиции, вечером фитнес и ещё надо готовиться к сдаче ЕГЭ, чтобы получить высшее хореографическое образование.Всё успевать помогают современные технологии компании «Ростелеком», а именно обновленная и расширенная версия образовательного онлайн-сервиса «Лицей», где можно повторить пропущенные или сложные темы, разобраться с домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме с помощью тренажеров и тестов. В обновленном «Лицее» теперь ведется статистика — каждый ученик видит свой прогресс в процентах. В интерактивных тренажерах появились подсказки, благодаря которым можно повторно ответить на вопрос и закрепить знания.Для того чтобы поступить в виртуальный лицей, не нужно сдавать экзамены. Достаточно зарегистрироваться на платформе «Wink». Сделать это можно и с помощью смартфона, в онлайн-магазинах App Store или Google Play, там скачать соответствующее приложение, а дальше понадобится лишь номер мобильного телефона или адрес электронной почты.Кроме образовательного контента, на платформе «Wink» в любое время и на любом удобном устройстве можно смотреть любимые ТВ каналы, фильмы и сериалы, мультфильмы, спортивные трансляции в цифровом HD-качестве без рекламы. Сейчас компания «Ростелеком» ведет работы миграции программного обеспечения на приставках интерактивного телевидения. Теперь они будут работать на платформе видеосервиса «Wink».Светлана Бельская, пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Для того чтобы школьники в конце года смогли как можно лучше подготовиться к итоговым испытаниям, к итоговым экзаменам, образовательная платформа выходит в более расширенном формате. Самое главное, что там есть - это различные видеоуроки по всей школьной программе".Видеоуроки разработали и провели более 60 высококвалифицированных преподавателей ведущих российских школ и вузов: среди них МГУ, Высшая школа экономики и другие.Виктория Райник, помимо обязательных предметов, хочет подтянуть ещё и английский язык. Только на эту тему в «Лицее» более двух тысяч обучающих видео. Знание языка пригодится для будущих гастролей.