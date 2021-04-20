← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.04.2021
Чусовляне могут проголосовать за благоустройство сквера памяти ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС →
На вокзале "Пермь-2" заработали дополнительные пригородные кассы
Касса Главного направления : 06:50 - 19:05 (все дни кроме пятницы)
перерывы:
07:45-08:05
11:50-12:45
13:30-13:55
16:55-17:10
По пятницам: 06:50 - 20:45
перерывы:
09:00-11:00
14:20-15:00
16:00-16:25
19:10-19:40
КАССА ГОРНОЗАВОДСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ: 06:05 - 20:50 (ежедневно)
перерывы:
08:55-11:10
14:15-15:00
15:55-16:55
19:10-19:35
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.04.2021
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