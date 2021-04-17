В Перми за неделю выявили около 30 незаконных вывесок

Как рассказали в администрации Индустриального района Перми, за эту неделю в районе выявили 27 незаконных вывесок на фасадах зданий по улицам Мира, Космонавта Леонова, Семченко. Эти объекты включены в реестр вывесок, подлежащих демонтажу. Владельцам направлены предупреждения об устранении нарушений в течение 10 рабочих дней. Если в установленные сроки вывеску не приведут в соответствие установленным требованиям, то её демонтируют в принудительном порядке с последующей компенсацией затрат с владельца. Кроме того, продолжается разъяснительная работа с предпринимателями о необходимости приведения вывесок к соответствию с едиными стандартами, которые действуют с октября 2018 года. Представители бизнеса в свою очередь обращаются за консультациями по разъяснению стандартных требований к вывескам, их размещению и эксплуатации, разрабатывают колерные паспорта зданий, чтобы согласовать свои вывески, а также заменяют их. На этой неделе собственники добровольно демонтировали 6 вывесок на улице Космонавта Леонова и Шоссе Космонавтов.В Дзержинском районе города в течение недели были добровольно демонтированы вывески по улице Ленина, 94 (вывеска на фасаде дома «Эрмитаж»), проспект Парковый, 25в (вывеска «1001 АН» на подложке), по улице Плеханова, 62 (вывеска «Продукты» и баннеры «Продукты»). Также собственником кафе по адресу: улица Малкова, 30/2 демонтирована сплошная оклейка витрины, она приведена в соответствие стандартным требованиям.В Мотовилихинском районе выявлен незаконный баннер автосервиса по улице Старцева, 11а. Вывеска включена в реестр принудительного демонтажа.