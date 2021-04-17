Пермяк пытался расплатиться за покупки в магазине сувенирной купюрой

Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, в дежурную часть МВД по Соликамскому округу поступило заявление о том, что неизвестный мужчина пытался заплатить за покупки в магазине сувенирной купюрой. На место выехали полицейские и задержали 34-летнего мужчину. Как оказалось, он ранее уже был судим. В полиции установили, что пьяный мужчина зашёл в магазин, взял с прилавка бутылку растительного масла и яблоко. За покупку в 142 рубля пытался заплатить 5-тысячной сувенирной купюрой. Девушка-продавец объяснила, что эта купюра недействительна, однако, мужчина настаивал на то, чтобы оплату у него приняли именно в таком виде. Чтобы разрешить конфликт, продавец позвала менеджера службы безопасности. Они проверили банкноту и вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.