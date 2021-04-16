«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.04.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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13.04.2021 в 15:15
13.04.2021 в 14:40
12.04.2021 в 12:53
02.04.2021 в 15:23
02.04.2021 в 09:31
16.04.2021 в 12:59
15.04.2021 в 16:53
31.03.2021 в 11:33
30.03.2021 в 08:30
29.03.2021 в 16:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.04.2021
В Перми в ночь с пятницы на субботу перекроют участок Комсомольского проспекта
В Перми после зимы приводят в порядок городские памятники
Пермь вернет статус одного из центров российского бокса
Подробности визита губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Коми-Пермяцкий округ
На следующей неделе на объектах телерадиовещания пройдут профилактические работы
Экологичность - основной тренд в дизайне интерьера
В Перми прошел круглый стол по развитию малого и среднего предпринимательства
Новый корпус Левшинской школы №79 откроется 1 сентября
Новая краевая инфекционная больница будет построена в 2023 году
Пермский инженерно-промышленный форум собрал более тысячи участников
Паводок-2021: подтопление территорий ожидается в 25 населённых пунктах
Краеведческий музей организует бесплатные экскурсии
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.04.2021
Пермяки могут поучаствовать в фотоконкурсе «Моя Планета. Россия в деталях»
«Мир инструмента» - выставка полезных товаров
В Перми стартовала реконструкция сквера у гостиницы «Урал»
Новая мера соцподдержки: как бесплатно получить газовую плиту
Экстренная мера: пермские дороги ремонтируют литым и горячим асфальтобетоном
Автобусы будут следовать в объезд улицы Попова по новой схеме
Камская ГЭС готова к безопасному пропуску половодья
Минздрав: для записи на вакцинацию от COVID-19 свободны более 24 тысячи слотов
На реках Прикамья в этом году будут работать четыре водных маршрута
Ночью на участке Компроса будет временно ограничено движение транспорта
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь вернет статус одного из центров российского бокса
Подробности визита губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Коми-Пермяцкий округ
На следующей неделе на объектах телерадиовещания пройдут профилактические работы
Экологичность - основной тренд в дизайне интерьера
В Перми прошел круглый стол по развитию малого и среднего предпринимательства
Новый корпус Левшинской школы №79 откроется 1 сентября
Новая краевая инфекционная больница будет построена в 2023 году
Пермский инженерно-промышленный форум собрал более тысячи участников
Паводок-2021: подтопление территорий ожидается в 25 населённых пунктах
Краеведческий музей организует бесплатные экскурсии
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