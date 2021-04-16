На следующей неделе на объектах телерадиовещания пройдут профилактические работы

С 19 по 23 апреля на теле- радиопередатчиках Пермского края пройдут плановые профилактические работы с отключением средств трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и радиостанций.Филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» проведет технические мероприятия, необходимые для поддержания бесперебойной и качественной работы сети цифрового телевещания и радиовещания Пермского края. В интересах телезрителей профилактика проводится тогда, когда большинство телезрителей отдыхает или находится на работе. В это время на экране телевизора появится надпись об отсутствии сигнала. Не следует менять настройки телевизора и/или радиоприемника. После завершения профилактических работ программы будут доступны в обычном режиме.Профилактические работы пройдут по следующему расписанию:В г. Перми – 19 апреля- в период с 04:00 до 12:00 профилактические работы с отключением передатчиков радиостанций «Наше Радио», «Эхо Москвы», «Радио Максимум», «Европа Плюс», «Радио 7», «Дорожное радио», «Ретро ФМ», «Хит ФМ», «Звезда ФМ», «Дети ФМ», «Радио Energy», «Юмор ФМ», «Авторадио», «Шансон», «Камеди Радио», «Новое радио»;- в период с 04:00 до 13:00 - профилактические работы с отключением передатчиков радиостанций «Радио Альфа», «Наши песни», «Радио Вера»;- в период с 05:00 до 13:00 - профилактические работы с отключением передатчиков радиостанций «Радио России», «Вести ФМ», «Маяк».Вещание цифровых пакетов «РТРС-1» и «РТРС-2» в период с 06:00 до 13:00 будет осуществляться с пониженной мощностью.В г. Перми - 21 апреля- в период с 09:00 до 17:00 - профилактические работы с отключением передатчиков телеканала «Суббота» и радиостанции «Орфей»;- в период с 04:00 до 17:00 - профилактические работы с отключением передатчика телеканала «Ю-ТВ».В г. Березники - 19 апреля- в период с 04:00 до 12:00 профилактические работы с отключением передатчика радиостанции «Навигатор-Дорожное радио»;- в период с 05:00 до 13:00 профилактические работы с отключением передатчиков цифровых пакетов «РТРС-1», «РТРС-2» и радиостанций «Вести ФМ», «Радио России»;- в период с 06:00 до 13:00 профилактические работы с отключением передатчика радиостанции «Маяк».В г. Березники - 21 апреля- в период с 04:00 до 12:00 профилактические работы с отключением передатчиков телеканалов «Ю-ТВ», «Disney» и радиостанции «Радио Звезда».В г. Кудымкар - 19 апреля- в период с 05:00 до 13:00 профилактические работы с отключением передатчиков цифровых пакетов «РТРС-1», «РТРС-2» и радиостанции «Радио России».В связи с проведением профилактических работ будет произведено отключение технических средств задействованных в трансляции цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и радиопрограммы «Радио России»:- 19.04.2021 в н.п. Узяр с 11:00 до 17:00;- 20.04.2021 в н.п. Кочево с 10:00 до 16:00;- 22.04.2021 в н.п. Коса с 10:00 до 16:00.- 22.04.2021 в н.п. Очер с 11:00 до 17:00;- 23.04.2021 в н.п. Новоильинский с 10:00 до 16:00.