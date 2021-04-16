Экологичность - основной тренд в дизайне интерьера

Накануне в мире отмечался День экологических знаний, в связи с чем в одном из супермаркетов в Перми устроили необычную акцию. Консультанты нашли почти в каждом из товаров такую черту, что реально способствует сохранению природы, и рассказывали об этом посетителям. Особый колорит истории добавляет тот факт, что речь идет о магазине сантехники.Чтобы смеситель дольше служил, Лев Хохряков просил показать из нержавейки. В итоге выбрал комплект с сифоном, да ещё и в актуальном стиле минимализма.В календаре 15 апреля назван Днём экологических знаний. Тема последнее время на слуху, что неудивительно: от состояния экологии зависит благополучие каждого.Тренд на экологичность сегодня поддерживают и производители товаров для ремонта. Например, выпускают сантехнику «дружелюбную» людям и окружающей среде. Такая экономнее расходует воду и электричество, а заодно и семейный бюджет. При её изготовлении не используется химически вредные материалы.Как вариант ванной - литьевой акриловый. С аналогичными мрамору характеристиками - изысканный, устойчив к перепаду температур, гипоаллергенный. Из литьевого мрамора Татьяне и Аркадию Соколовым понравилась мойка с тумбой. Кроме мебели в ванную, в списке покупок ещё змеевик и унитаз. За ними супруги приехали из деревни Коробейники, что в Чернушинском районе. Считают, что, путь себя оправдал.Татьяна Соколова: "Нам посоветовала родственница сюда приехать, что здесь очень большой выбор и цены пониже".Ассортимент супермаркета «33 метра» регулярно обновляется. Лейки, сливы, полотенцесушители, ванные, душевые комплексы, влагостойкая мебель - в каждой категории всегда есть акционные предложения. Это жёлтые ценники. Лариса Колпакова, представитель супермаркета сантехники «33 метра»: "Акции меняются каждую неделю. Вы можете приобрести качественный хороший товар по приемлемым ценам".К слову, об экономии - при замене устаревшей модели унитаза на современную с кнопкой двойного слива расход снижается с 10-12 до 6 литров. Сегодняшним походом в супермаркет супруги Соколовы закрыли весь список необходимого.