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Подробности визита губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Коми-Пермяцкий округ
Обучать традиционному рукоделию мастера планируют всех желающих уже в этом году. В сентябре готовится к открытию Дом ремесел. Строительство уже ведется.
Альбина Баяндина, директор центра национальной культуры «Ассяма горт»: "Вот, что у нас будет в нашем Доме ремесел. К ноябрю уже будет. Запланированы ремонты, выделены денежные средства".
Ход реализации национальных проектов «Образование», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», инициированных президентом Владимиром Путиным в Коми округе проверил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. В перерыве между работой с некоторыми из ремесел — кубовой набойкой — удалось познакомиться лично.
Ключевой объект в Юрле — строительство очистных сооружений. К станции планируется подключить местную амбулаторию. Это должно произойти уже летом. В Кудымкаре к открытию готовится новый корпус детской поликлиники. Открытие запланировано в июне.Сергей Лопатин, главный врач Больницы Коми-Пермяцкого округа: "Детская поликлиника нынешняя находится в полуприспособленном полуподвальном помещении. Сейчас вы видите прекрасное здание. Если раньше было 80 посещений в смену, в этом — 200 посещений".
Рядом с детской поликлиникой — строительство хирургического корпуса. С его вводом в эксплуатацию в 2022 году у жителей Кудымкара пропадет необходимость ездить в краевой центр за медицинской помощью.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "2022 год — это сдача хирургического корпуса. В постсоветские периоды не строилось никогда такого в округе. Конечно, вопросы дорожного строительства. Вы наверно заметили и обратили внимание, что несмотря на всю критику, дороги становятся лучше".
Ирина Ивенских, заместитель председателя комитета по социальной политике Законодательного Собрания Пермского края: "Важно, что даже в период пандемии в прошлом году вся эта система, всё, что происходило, с точки зрения развития территории, не было остановлено".
Повышение доступности и качества медицинских услуг – один из основных приоритетов в работе губернатора Дмитрия Махонина. Люди должны видеть позитивные изменения, происходящие вокруг, здесь и сейчас, независимо от места проживания.
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