В Перми прошел круглый стол по развитию малого и среднего предпринимательства
Это один из серии круглых столов, которые проходят сейчас в Перми по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Эксперты уже говорили на тему промышленности, образования, благоустройства. Предложения по итогам дискуссий и обсуждений лягут в основу стратегии социально-экономического развития Перми до 2030 года. Кроме того, пермские наработки войдут в региональную программу развития. Алексей Дёмкин, глава Перми: "Задачи, которые мне хотелось бы решить: я хочу, чтобы предпринимательское сообщество денежные средства, зарабатываемые в городе Перми, продолжало инвестировать в город Пермь. Я хочу, чтобы больше сервисных функций появлялось в Перми, для того чтобы город Пермь богател, создавал здесь новые продукты, которые потом мы могли бы реализовывать и за пределами Пермского края".
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