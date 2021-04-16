В Перми прошел круглый стол по развитию малого и среднего предпринимательства

Круглый стол по развитию малого и среднего предпринимательства прошёл в Перми. Глава города Алексей Дёмкин, бизнесмены, депутаты, общественники обсудили итоги прошлого года, когда предпринимательскому сообществу потребовалась поддержка всех уровней - федерального, краевого и муниципального. Сейчас ситуация, по мнению экспертов, начала выправляться, а оказанная поддержка многим помогла продержаться в самые сложные месяцы пандемии. Вероника Яксун, предприниматель: "Город нам помог - он списал аренду за второй квартал 2020 года, воспользовались каникулами арендными - для нас это очень большая поддержка".Это один из серии круглых столов, которые проходят сейчас в Перми по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Эксперты уже говорили на тему промышленности, образования, благоустройства. Предложения по итогам дискуссий и обсуждений лягут в основу стратегии социально-экономического развития Перми до 2030 года. Кроме того, пермские наработки войдут в региональную программу развития. Алексей Дёмкин, глава Перми: "Задачи, которые мне хотелось бы решить: я хочу, чтобы предпринимательское сообщество денежные средства, зарабатываемые в городе Перми, продолжало инвестировать в город Пермь. Я хочу, чтобы больше сервисных функций появлялось в Перми, для того чтобы город Пермь богател, создавал здесь новые продукты, которые потом мы могли бы реализовывать и за пределами Пермского края".