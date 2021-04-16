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Новый корпус Левшинской школы №79 откроется 1 сентября
Строительство нового современного корпуса на Цимлянской, 4 близится к завершению. Заниматься тут смогут 770 ребят, что позволит разгрузить школу старую. В ней сейчас учится 1600 человек. Здесь будет танцевальный зал, лаборатории, школьное телевидение и даже боксерский ринг.
В помещении также разместится кабинет виртуальной реальности. С помощью специальных очков ребята смогут полностью погрузиться в предмет. Например, биологию или физику.Раньше здесь была школа-интернат, в муниципальную собственность здание перешло в 2019 году. Капитальный ремонт подрядчик начал в 2020-м. На стройке побывал депутат пермской городской думы Александр Филиппов. Он следит за ходом работ с самого начала. Под пристальным контролем безопасность в новой школе.
Эдуард Гараев, руководитель ООО «Эра»: "Данный объект выполняется в соответствии всем существующим нормам и правилам пожарной безопасности. Это касается и эвакуационных путей, и наличия новейших систем обнаружения и оповещения людей при возникновении ЧС".Во время осмотра директор поделилась своими чаяниями. Новому корпусу необходимы качественные подъездные пути, парковка и хорошие тротуары. По словам Александра Филиппова, средства на эти цели удастся выделить за счет его депутатской программы.
Александр Филиппов, депутат Пермской городской думы: "Так получилось, что 5 лет мы делали в других местах, а сейчас используем возможность программы, для того чтобы помочь по большому счету и запустить социальный объект, который здесь люди очень ждут".
Ждать осталось недолго, уже 1 сентября новый корпус откроет свои двери. В качестве подарка жителям ко Дню знаний подрядчик обещает сдать его раньше на пять месяцев. Учиться тут будут ребята с 5 по 11-й классы.
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