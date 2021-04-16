Новая краевая инфекционная больница будет построена в 2023 году

Новая краевая инфекционная больница должна появиться в Перми 2023 году, на год раньше запланированного срока. Такое решение сегодня приняли депутаты Законодательного собрания на очередном пленарном заседании. Парламентарии поддержали проект постановления о размещении, мощности и сроках строительства медицинского учреждения. Решено, что его возведут в Индустриальном районе. Земельный участок площадью в 6 гектаров выделен по адресу: улица Космонавта Леонова, 84. Корпус будет рассчитан на 232 коечных места. Стоимость проекта составит более 3 миллиардов рублей. Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: "Вопросы, связанные с развитием инфраструктуры, являются очень важными. В том числе и в отрасли здравоохранения. Именно поэтому депутаты Законодательного собрания практически на каждом заседании уделяют внимание развитию этого направления. В данном случае речь идет об инфекционной больнице. Сначала было принято решение о дополнительном финансировании, а сегодня о сокращении сроков строительства. Я думаю, что с этой задачей справится правительство успешно". Также депутаты в рамках «правительственного часа» обсудили доклад министра здравоохранения Пермского края. Он был посвящено формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний. В частности, заявлено, что план по диспансеризации в Прикамье в прошлом году был перевыполнен. Бесплатное обследование прошли 613 тысяч человек. Благодаря проводимым программам и акциям, все больше людей следит за своим здоровьем.Ирина Ивенских, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Думаю, что самым главным в формировании здорового образа жизни является ответственное отношение самого человека к своему собственному здоровью. И исходя из этого, по сути, получается целая огромная комплексная программа края, затрагивающая все отрасли, от инфраструктурных до социальных, от экологических до экономических. Для того чтобы правильно построить будущее нашей нации".