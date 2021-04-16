Пермский инженерно-промышленный форум собрал более тысячи участников
Форум проводится уже в шестой раз - это площадка, где можно детально ознакомиться с промышленным потенциалом страны и Прикамья в частности. Говоря о масштабах,- в этом году форум собрал рекордное количество участников - их более тысячи.
Форум - это возможность делиться опытом, договариваться, выстраивать промышленные отношения. Так, глава региона Дмитрий Махонин, после осмотра экспозиций подписал 13 соглашений. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Подписание подобных соглашений позволяет нам уверенно смотреть в будущее с точки зрения и создания новых промышленных производств, и создания новых рабочих мест, и увеличения налогооблагаемой базы и поступлений в бюджет, чтобы мы исполняли все социальные обязательства".
После прошло вручение наград заслуженным работникам промышленных предприятий. Кстати, Дмитрий Махонин не раз подчёркивал, что промышленная, производственная основа для края - одна из главных. Также говорили о производительности труда, цифровизации, промышленной кооперации - в крае она развивается активно, и это возможность для отечественных, и в частности, местных производителей сотрудничать с крупными заказчиками.
Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Если в процентном соотношении брать, то у нас отечественной продукции, применяемой в производстве, около 96%".
И любому производству нужны грамотные кадры - идёт ли речь о подготовке специалистов в вузах или о выпускниках колледжей и техникумов. Здесь важно строить взаимоотношения с предприятиями и учебными заведениями. Роберт Уразов, генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»: "Пермь хорошо работает в отношении первичной подготовки. Много компаний заинтересовано не только в том, чтобы студент был однажды подготовлен, но и в том, чтобы к ним приходили люди переподготовленные, как с рынка труда, так свои собственные сотрудники".
В совокупности всё это даёт краю возможности активно развивать промышленность, что называется, здесь и сейчас. И форум - это та площадка, которую краевые власти создают для дополнительной поддержки региональных предприятий и их потенциала.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Паводок-2021: подтопление территорий ожидается в 25 населённых пунктах
Краеведческий музей организует бесплатные экскурсии
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.04.2021
«Мир инструмента» - выставка полезных товаров
Экстренная мера: пермские дороги ремонтируют литым и горячим асфальтобетоном
Камская ГЭС готова к безопасному пропуску половодья
Минздрав: для записи на вакцинацию от COVID-19 свободны более 24 тысячи слотов
На реках Прикамья в этом году будут работать четыре водных маршрута
Ночью на участке Компроса будет временно ограничено движение транспорта
Общественные приемные депутатов возобновляют очный прием
Добавить комментарий: