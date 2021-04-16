Паводок-2021: подтопление территорий ожидается в 25 населённых пунктах

На Камской ГЭС зафиксировано превышение стандартных показателей притока воды. Таким образом, паводок начинается и на больших реках. В бассейне Сылвы к концу недели ждут уже пиковых значений. Плотина в Перми приготовилась к аварийным сбросам и перевела сотрудников на особый режим работы.Почти полкилометра в длину и около 40 метров в глубину. Камская гидроэлектростанция закончила подготовку к грядущему паводку. Работы велись, как над водой, так и под водой.

В период половодья специалисты ежедневно проверяют качество работы гидротехнических сооружений. На этой неделе нагрузка на них увеличилась: приток воды уже превысил допустимое значение в одну тысячу кубометров в секунду. А значит, в Прикамье пришло весеннее половодье.

Сотрудники МЧС уже подготовили наиболее вероятный сценарий развития ситуации. В 2021 году подтопление территорий ожидается в 25 населённых пунктах.Андрей Бабинцев, начальник отдела защиты населения и территорий от ЧС ГУ МЧС России по Пермскому краю: "В остальных территориях риск подтопления также сохраняется, но с меньшей вероятностью. Всё будет зависеть от характера весны".В прошлом году стихия не обошла стороной и Пермский район. Вода затопила СНТ «Усть-Качкинское». Две недели дома были затоплены, а жильцов пришлось эвакуировать. Правда, тогда причиной стало не резкое таяние снегов, а банальная несогласованность сброса воды между плотинами - Камской и Воткинской ГЭС.

Сейчас большие реки еще пусты, разливаются только малые, говорят в ГИС-центре классического университета. Пока речь идет лишь о локальных подтоплениях. Особое внимание на притоки Сылвы в Кунгуре. Там пик половодья может прийти уже в выходные.Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Подъем воды на Сылве достаточно резкий. Интенсивность может быть до полутора и более метров в сутки, но без достижения опасных неблагоприятных отметок".

Пока о спуске воды говорить рано. По опыту экспертов, он начнется не раньше мая. Остаётся надеяться, что к этому времени специалистам удастся вовремя оповестить жителей подтопляемых зон.