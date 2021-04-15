← Камская ГЭС готова к безопасному пропуску половодья
Экстренная мера: пермские дороги ремонтируют литым и горячим асфальтобетоном
Игорь Иванов, директор МКУ « Благоустройство Индустриального района»: "Способы зарекомендовали себя достаточно эффективными. Соответственно мы можем более оперативно устранять ямы и не задерживать движение транспорта, обеспечивать безопасность движения".Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз отмечал, что дорогам в крае уделяется большое внимание. Причем не только количеству ремонтируемых объектов, но и качеству ремонта – его выполнение тщательно проверяют лаборатории. В контроле за качеством работ вместе с муниципальными службами по благоустройству принимают участие и депутаты Пермской городской думы.Василий Кузнецов, депутат Пермской городской думы: "Я считаю важным лично участвовать в контроле самого процесса, как это делается. Мало того, то что сегодня происходит этот ямочный ремонт, многие адреса мы узнали благодаря обращению в мою интернет-приёмную. Это тоже очень важно! Прямой контакт с людьми. И уточнение адресов, на которых требуется сделать ремонт".
В Перми ямочный ремонт уже проведен на 150 тысячах кв.м. дорожного полотна. Инспекция по качеству работает во всех районах города.
В этом году в краевой столице будет обновлено порядка 1 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия. А в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным, запланировано отремонтировать 16 объектов. После зимы подрядчики по всей Перми приступили и к комплексной уборке улично-дорожной сети: проезжая часть, газоны, тротуары, ограждения.
На улицы города вышли машины: поливомоечные, пылесосы, подметально-уборочные. В ближайшее время к весенней уборке подключатся еще управляющие компании.
А 24 апреля по всей стране пройдёт общероссийский субботник.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Камская ГЭС готова к безопасному пропуску половодья
Минздрав: для записи на вакцинацию от COVID-19 свободны более 24 тысячи слотов
На реках Прикамья в этом году будут работать четыре водных маршрута
Ночью на участке Компроса будет временно ограничено движение транспорта
Общественные приемные депутатов возобновляют очный прием
В департаменте транспорта прокомментировали списания денежных средств с банковских карт пассажиров
Народное голосование: жителям Лысьвы предложили благоустроить сквер
На Прикамье надвигается похолодание
В Перми полицейские изъяли крупную партию контрафактных сигарет
На заводе им. Шпагина открывается Пермский инженерно-промышленный форум-2021
Добавить комментарий: