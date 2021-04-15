Экстренная мера: пермские дороги ремонтируют литым и горячим асфальтобетоном

С начала весны 150 тысяч квадратных метров дорожного полотна восстановлено при помощи экспресс-ремонта. Несмотря на то что это временная мера, но и за ее исполнением установлен жесткий контроль, действуют инспекции по качеству при администрациях районов, а также депутатские комиссии. В Дзержинском районе с начала весны уже привели в нормативное состояние около 20 улиц. По поручению главы Перми Алексея Дёмкина работы по текущему ремонту дорог литым и горячим асфальтобетоном активно идут по всей краевой столице. Ямочный ремонт - временная мера, которая, по мнению специалистов, не допускает дальнейшее разрастание повреждений и продлевает срок службы асфальтового полотна.Игорь Иванов, директор МКУ « Благоустройство Индустриального района»: "Способы зарекомендовали себя достаточно эффективными. Соответственно мы можем более оперативно устранять ямы и не задерживать движение транспорта, обеспечивать безопасность движения".Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз отмечал, что дорогам в крае уделяется большое внимание. Причем не только количеству ремонтируемых объектов, но и качеству ремонта – его выполнение тщательно проверяют лаборатории. В контроле за качеством работ вместе с муниципальными службами по благоустройству принимают участие и депутаты Пермской городской думы.Василий Кузнецов, депутат Пермской городской думы: "Я считаю важным лично участвовать в контроле самого процесса, как это делается. Мало того, то что сегодня происходит этот ямочный ремонт, многие адреса мы узнали благодаря обращению в мою интернет-приёмную. Это тоже очень важно! Прямой контакт с людьми. И уточнение адресов, на которых требуется сделать ремонт".В Перми ямочный ремонт уже проведен на 150 тысячах кв.м. дорожного полотна. Инспекция по качеству работает во всех районах города.В этом году в краевой столице будет обновлено порядка 1 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия. А в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным, запланировано отремонтировать 16 объектов. После зимы подрядчики по всей Перми приступили и к комплексной уборке улично-дорожной сети: проезжая часть, газоны, тротуары, ограждения.На улицы города вышли машины: поливомоечные, пылесосы, подметально-уборочные. В ближайшее время к весенней уборке подключатся еще управляющие компании.А 24 апреля по всей стране пройдёт общероссийский субботник.