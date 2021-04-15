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Камская ГЭС готова к безопасному пропуску половодья
Сейчас, по словам специалистов, большие реки еще пусты, разливаются пока только малые, и речь идет только о локальных подтоплениях.
Все гидротехнические сооружения Камской ГЭС соответствуют нормативным показателям. Станция и персонал готовы к безопасному и эффективному пропуску половодья. Пока сказать, когда ожидается пик половодья, нельзя, поскольку погода непредсказуема. Подробности выяснял Руслан Пепеляев.
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