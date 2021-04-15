← Экстренная мера: пермские дороги ремонтируют литым и горячим асфальтобетоном
«Мир инструмента» - выставка полезных товаров
Сэкономят время и сделают работу приятной совмещающая в себе функции плоскореза и мотыги тяпка из нержавеющей стали; точилка для любых типов лезвий; шинковка для капусты, кухонные швейцарские ножи с гарантией производителя 10 лет. В наличии профессиональные инструменты для маникюра и педикюра, которыми можно пользоваться дома.
Выставка новейших универсальных инструментов будет работать в ДКЖ с 16 по 18 апреля.
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Экстренная мера: пермские дороги ремонтируют литым и горячим асфальтобетоном
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