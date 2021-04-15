«Мир инструмента» - выставка полезных товаров

Во дворце культуры железнодорожников завершились приготовления к завтрашнему открытию мини- выставки полезных товаров «Мир инструмента». Компания «Позитив» представит целый ряд новинок. К дачному сезону привезли японские пилы с особой заточкой, которые без особых усилий спилят свежую сухую древесину. Сверхскоростные и мощные секаторы могут порезать ветки толщиной до 4 см.Сэкономят время и сделают работу приятной совмещающая в себе функции плоскореза и мотыги тяпка из нержавеющей стали; точилка для любых типов лезвий; шинковка для капусты, кухонные швейцарские ножи с гарантией производителя 10 лет. В наличии профессиональные инструменты для маникюра и педикюра, которыми можно пользоваться дома.Выставка новейших универсальных инструментов будет работать в ДКЖ с 16 по 18 апреля.