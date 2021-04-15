Минздрав: для записи на вакцинацию от COVID-19 свободны более 24 тысячи слотов

По информации регионального Министерства здравоохранения, в Прикамье регулярно поступают партии вакцины от COVID-19. В данный момент на федеральном портале Госуслуги для населения Пермского края свободны для записи на вакцинацию свыше 24 тыс. слотов. Каждый житель региона, не имеющий противопоказаний и достигший возраста 18 лет, имеет право записаться на прививку от коронавирусной инфекции, в том числе через портал Госуслуги. Специалисты министерства рекомендуют всем, кто решил сделать прививку, воспользоваться этой формой записи на вакцинацию.
По данным на 15 апреля, c начала массовой вакцинации от COVID-19, в регионе первым компонентом привиты более 126 000 жителей. Из них 71 000 полностью завершили курс иммунизации: им введены первый и второй компоненты вакцины.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На реках Прикамья в этом году будут работать четыре водных маршрута
Ночью на участке Компроса будет временно ограничено движение транспорта
Общественные приемные депутатов возобновляют очный прием
В департаменте транспорта прокомментировали списания денежных средств с банковских карт пассажиров
Народное голосование: жителям Лысьвы предложили благоустроить сквер
На Прикамье надвигается похолодание
В Перми полицейские изъяли крупную партию контрафактных сигарет
На заводе им. Шпагина открывается Пермский инженерно-промышленный форум-2021
В Перми студент рискнул жизнью ради котика
В Перми поезд насмерть сбил подростка
Добавить комментарий: