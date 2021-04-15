Минздрав: для записи на вакцинацию от COVID-19 свободны более 24 тысячи слотов

По информации регионального Министерства здравоохранения, в Прикамье регулярно поступают партии вакцины от COVID-19. В данный момент на федеральном портале Госуслуги для населения Пермского края свободны для записи на вакцинацию свыше 24 тыс. слотов. Каждый житель региона, не имеющий противопоказаний и достигший возраста 18 лет, имеет право записаться на прививку от коронавирусной инфекции, в том числе через портал Госуслуги. Специалисты министерства рекомендуют всем, кто решил сделать прививку, воспользоваться этой формой записи на вакцинацию.По данным на 15 апреля, c начала массовой вакцинации от COVID-19, в регионе первым компонентом привиты более 126 000 жителей. Из них 71 000 полностью завершили курс иммунизации: им введены первый и второй компоненты вакцины.