На реках Прикамья в этом году будут работать четыре водных маршрута

Министерство транспорта Пермского края объявило о начале отбора перевозчиков на получение субсидии из бюджета региона для осуществления пригородных маршрутов водным транспортом в 2021 году.Как подчеркивают в ведомстве, главная цель субсидирования – сохранение количества пригородных речных маршрутов для обеспечения пассажирских перевозок между населенными пунктами, не имеющими возможности пользоваться другими видами транспорта. Сегодня в Прикамье насчитывается 34 таких населенных пунктов.Речь идет о четырех маршрутах: «Сылва – Троица», «Пермь – Заречный», «Старые Ляды – Куликово», «Березники – Быстрая». За прошлый год на них перевезено более 52 тыс. пассажиров. В текущем году прогнозируемый пассажиропоток будет выше – 60 тыс. человек за весь период навигации.Общий размер субсидий на 2021 год составляет более 20 млн руб. Сумма складывается из двух целевых расходов: транспортная работа и капитальный ремонт судов. Второй показатель фиксированный, составляет 375 тыс. руб. на каждое направление.Отбор перевозчиков продлится до 7 мая до 15.00 по местному времени. Участвовать могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Извещение о проведении отбора на 2021 год размещено на сайте Министерства транспорта Пермского края в разделе «Водный транспорт». Там же можно ознакомиться со всеми условиями и пакетом необходимых документов.