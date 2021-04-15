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На реках Прикамья в этом году будут работать четыре водных маршрута
Как подчеркивают в ведомстве, главная цель субсидирования – сохранение количества пригородных речных маршрутов для обеспечения пассажирских перевозок между населенными пунктами, не имеющими возможности пользоваться другими видами транспорта. Сегодня в Прикамье насчитывается 34 таких населенных пунктов.
Речь идет о четырех маршрутах: «Сылва – Троица», «Пермь – Заречный», «Старые Ляды – Куликово», «Березники – Быстрая». За прошлый год на них перевезено более 52 тыс. пассажиров. В текущем году прогнозируемый пассажиропоток будет выше – 60 тыс. человек за весь период навигации.
Общий размер субсидий на 2021 год составляет более 20 млн руб. Сумма складывается из двух целевых расходов: транспортная работа и капитальный ремонт судов. Второй показатель фиксированный, составляет 375 тыс. руб. на каждое направление.
Отбор перевозчиков продлится до 7 мая до 15.00 по местному времени. Участвовать могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Извещение о проведении отбора на 2021 год размещено на сайте Министерства транспорта Пермского края в разделе «Водный транспорт». Там же можно ознакомиться со всеми условиями и пакетом необходимых документов.
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