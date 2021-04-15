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В Перми поезд насмерть сбил подростка
"В 16-57 местного времени на 1439 км пикета 7 перегона Пермь-2 – Бахаревка Свердловской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирован 13-летний подросток, переходящий железнодорожные пути. Несмотря на применение экстренного торможения подвижного состава, наезд предотвратить не удалось. От полученных травм ребенок скончался", - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
По данному факту Уральская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе проверки особое внимание будет уделено организации и осуществлению профилактической работы с несовершеннолетними, уточнили в ведомстве.
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