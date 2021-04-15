В Перми студент рискнул жизнью ради котика

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← В Перми поезд насмерть сбил подростка
На заводе им. Шпагина открывается Пермский инженерно-промышленный форум-2021 →
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13.04.2021 в 15:15
13.04.2021 в 14:40
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