В Перми студент рискнул жизнью ради котика

В Перми студент спас кота. Группа молодежи, очевидно, отдыхала после лекций в сквере на улице Крупской, когда на всю округу раздался крик животного. Кот пытался пролезть через приоткрытое окно, но застрял между рамами. Хозяйка достать его сама не смогла и тоже начала звать на помощь. Один из молодых людей взобрался на козырек первого этажа и помог бедному животному. Все закончилось хорошо. В паблике социальной сети ВКонтакте, где выложено это видео, за первые два часа его посмотрели 15 тысяч человек.