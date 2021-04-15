Болезнь молодых: как в Прикамье помогают пациентам с рассеянным склерозом
Наталья Бурмистрова: "Раньше инвалидизация очень быстро наступала, человек в инвалидном кресле. Потом вообще лёжа. Сейчас поддерживают состояние. Я считаю, что вообще жить можно стало с этим диагнозом".Сегодня благодаря госпрограмме «14 высокозатратных нозологий» женщина получит инновационное лекарственное обеспечение бесплатно. В Прикамье доставлена первая партия препаратов. Пациенты, которые были включены в заявку на получение в прошлом году, могут обратиться в Центр рассеянного склероза и начать лечение.
Татьяна Трушникова, заведующий Центром рассеянного склероза Пермского края: "В этом году есть новый препарат. В Пермском крае мы можем выполнять в рамках нашей программы такие исследования, которые во многих регионах выполняются платно. Можем сделать и люмбальную пункцию, и провести более точное обследование для постановки диагноза".Рассеянный склероз – хроническое заболевание нервной системы. Вопреки мифам диагноз подтверждается в основном у молодых людей от 20 до 40 лет. Инновационные препараты дают надежду даже тем пациентам, у кого наблюдается тяжелое течение болезни.
Центр рассеянного склероза находится на базе Пермской краевой клинической больницы. Здесь имеется как поликлиника, так и дневной стационар.Уже совсем скоро начнется сбор заявок для закупки лекарств на следующий год. Поэтому пациентам следует в ближайшее время обратиться к врачу, чтобы успеть пройти необходимое обследование.
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