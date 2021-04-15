Стартовала регистрация на Молодежный форум «iВолга 2021»

В Приволжском федеральном округе открылась регистрация на Молодежный форум «iВолга 2021», который в этом году вновь пройдет в традиционном формате на территории Мастрюковских озер в Самарской области с 23 по 31 июля. К участию в событии приглашаются жители РФ в возрасте от 18 до 35 лет. В этом году форум планирует принять очно 2 тыс. человек.Особое внимание на форуме уделяется проектной работе. Участники представляют свои социальные и бизнес-идеи, а также научные разработки. Новое направление поддержки – гранты на личностное и профессиональное развитие. Общий грантовый фонд окружного конкурса в этом году составляет 9 млн. руб.За время проведения форума уже более 300 молодежных инициатив «iВолги» получили поддержку в размере более 56 млн руб.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Форум «iВолга» – значимое событие для развития молодежи Приволжского федерального округа. Ежегодно молодые активисты Пермского края представляют на нем свои проекты социальной, культурной, исторической направленности. Важно, что многие инициативы могут быть реализованы на территории Прикамья, а их авторы смогут пройти стажировку и реализовать себя в родном регионе. Правительство края со своей стороны будет оказывать ребятам всестороннюю поддержку в воплощении идей".