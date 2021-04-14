«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.04.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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13.04.2021 в 15:15
13.04.2021 в 14:40
12.04.2021 в 12:53
02.04.2021 в 15:23
02.04.2021 в 09:31
31.03.2021 в 11:33
30.03.2021 в 08:30
29.03.2021 в 16:35
29.03.2021 в 12:52
23.03.2021 в 11:22
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.04.2021
Легендарный режиссер пермского телевидения Эльвина Коркунова отмечает 90-летие
В Перми начался новый сезон ремонта фасадов домов на Компросе
В ПГАТУ состоялся День карьеры
Глава Прикамья произвел кадровые назначения в администрации и правительстве
Депутаты рассмотрят вопрос о строительстве новой инфекционной больницы в Перми
Паводок-2021: в зоне возможного подтопления находится 113 населенных пунктов
С 15 апреля в Перми стартует сезон дорожных работ по нацпроекту
У пермских предпринимателей проверяют наличие кассовой техники
В ГКБ имени С.Н. Гринберга установлен современный ангиограф
В Перми стартует второй этап краевого паралимпийского фестиваля по плаванию
Умелец из поселка Дивья собрал из подручных материалов вездеход
В Перми перед судом предстанут сожители-закладчики
Новый дом трещит по швам. В Кудымкаре срочно расселяют жильцов новостройки
В Прикамье на пожаре погибли четыре человека
В Прикамье на пожаре погибли четыре человека
В Пермский край поступила очередная партия вакцины от COVID-19
Из-за опасности нового провала в Березниках будут расселены 9 домов
Что делать с пробками на Коммунальном мосту?
За год пермяки сдали на переработку больше 1 000 тонн старых автомобильных покрышек
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Время держать ответ. Губернатор Пермского края провел приём граждан
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Сертификат на детский летний отдых можно получить в МФЦ Перми и Кунгура
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Легендарный режиссер пермского телевидения Эльвина Коркунова отмечает 90-летие
Глава Прикамья произвел кадровые назначения в администрации и правительстве
У пермских предпринимателей проверяют наличие кассовой техники
В ГКБ имени С.Н. Гринберга установлен современный ангиограф
В Перми перед судом предстанут сожители-закладчики
В Прикамье на пожаре погибли четыре человека
В Прикамье на пожаре погибли четыре человека
В Пермский край поступила очередная партия вакцины от COVID-19
Из-за опасности нового провала в Березниках будут расселены 9 домов
Что делать с пробками на Коммунальном мосту?
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