Легендарный режиссер пермского телевидения Эльвина Коркунова отмечает 90-летие

90 лет сегодня исполняется одному из первых режиссеров пермского телевидения - Эльвине Марковне Коркуновой. Её команда создавала первые телеверсии пермских балетов, первые прямые трансляции с Октябрьской площади. В творческом багаже такие передачи как "Оляпкина почта", "Звенигород", "Третий звонок". Эльвина Марковна стояла и у истоков информационной программы, которая в то время называлась "Телегазета".Эля Тимофеева родилась 14 апреля 1931 года. После окончания школы поступила на филфак Пермского государственного университета. Во время учебы в вузе решила попробовать себя в качестве корреспондента в газете "Строительный железнодорожник". Опыт оказался удачным.В 1958 году Эля услышала, что идет набор в Пермскую телестудию. Пришла попробовать, и в январе 1959 получила первую запись в трудовой книжке. Начинала в качестве ассистента режиссера, потом работала в редакциях новостей, детских, молодежных и художественных передач.В режиссерской копилке Эльвины Марковны Коркуновой - первая информационная "Телегазета", передача "Оляпкина почта", "Светлячок", "Ателье Сарафанчик", "Солдатская почта", первые телевизионные версии пермских балетов, первые прямые трансляции с Октябрьской площади. Ее истории и ее судьбе мог бы позавидовать любой человек, даже современный, говорят об Эльвине Марковне ее коллеги. Помимо интересной работы, у нее был любимый муж, выросли две замечательные дочери, внук, подрастает правнук.Она всегда была за кадром. При этом все точно знали - если за режиссерским пультом Коркунова, значит, будет успех.С этим огненным настроем и оптимизмом Эльвина Марковна продолжает идти по жизни - все 90 лет!Эльвина Коркунова, режиссер телевидения: "У меня такое ощущение, что телевидение или принимает человека, или его отвергает. Если ты любишь свою работу, если она тебе нравится, по душе, если ты проникся ей, то ты остаешься работать. Телевидение отвергает тех, кто его не любит".