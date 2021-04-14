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Легендарный режиссер пермского телевидения Эльвина Коркунова отмечает 90-летие
В 1958 году Эля услышала, что идет набор в Пермскую телестудию. Пришла попробовать, и в январе 1959 получила первую запись в трудовой книжке. Начинала в качестве ассистента режиссера, потом работала в редакциях новостей, детских, молодежных и художественных передач.В режиссерской копилке Эльвины Марковны Коркуновой - первая информационная "Телегазета", передача "Оляпкина почта", "Светлячок", "Ателье Сарафанчик", "Солдатская почта", первые телевизионные версии пермских балетов, первые прямые трансляции с Октябрьской площади. Ее истории и ее судьбе мог бы позавидовать любой человек, даже современный, говорят об Эльвине Марковне ее коллеги. Помимо интересной работы, у нее был любимый муж, выросли две замечательные дочери, внук, подрастает правнук.
Она всегда была за кадром. При этом все точно знали - если за режиссерским пультом Коркунова, значит, будет успех.
С этим огненным настроем и оптимизмом Эльвина Марковна продолжает идти по жизни - все 90 лет!Эльвина Коркунова, режиссер телевидения: "У меня такое ощущение, что телевидение или принимает человека, или его отвергает. Если ты любишь свою работу, если она тебе нравится, по душе, если ты проникся ей, то ты остаешься работать. Телевидение отвергает тех, кто его не любит".
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