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Глава Прикамья произвел кадровые назначения в администрации и правительстве
Теперь весь функционал будет сосредоточен в администрации губернатора. Ее руководителем назначен Александр Смертин, с начала 2020 года трудившийся замглавы администрации. Прежний глава администрации Леонид Политов и Елена Анисимова станут первыми заместителями.
Кроме того, решением губернатора с 14 апреля на должность и.о. министра информационного развития и связи назначен Петр Шиловских, работающий в отрасли более 15 лет. Андрей Хорошев, руководивший министерством в статусе и.о., переходит на должность замминистра ведомства. Кроме того, с 14 апреля на должность заместителя министра культуры назначен Антон Андреев, ранее работавший в администрации Соликамского городского округа. В краевом Минкульте он будет курировать деятельность по управлению имуществом, реализацию инвестиционных проектов и работу с муниципалитетами.
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